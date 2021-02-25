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Призыв на срочную военную службу в Украине пройдет в апреле-июне и октябре-декабре, срочники на Донбассе служить не будут – указ

25.02.2021 / 13:50
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021г, призывники не будут служить на Донбассе.

Как сообщает 24 февраля пресс-служба президента, согласно соответствующему указу №71/2021, в этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших определенные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре.

"В январе 2022 будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020гш (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19)", - говорится в документе.

Согласно указу, "призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и течение октября - декабря 2021 года".

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021г соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021г.

"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента напоминают, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014г "О неотложных мерах по защите Украины и укреплению ее обороноспособности", введенного в действие указом президента от 24 сентября 2014г №744, призванные в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

Источник

армия, призыв
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