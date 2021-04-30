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К концу года можно вакцинировать 70% населения Украины – Ляшко

30.04.2021 / 16:48
Главный санитарный врач Виктор Ляшко, который совершил 29 апреля рабочую поездку в Одесскую область, считает, что к концу 2021 года удастся вакцинировать не менее 70 процентов населения Украины.

В то же время главсанврач обратился к жителям Одесчины и всем украинцам с просьбой - соблюдать карантинные ограничения во время майских праздников.

"Цель моего визита - посмотреть, как в области начали вакцинацию, надлежащим ли образом подготовлены пункты вакцинации. Побывав в Подольске, Любашёвке, Раздельной, убедился: все пункты готовы, есть вакцины и сформированы списки как минимум на 50 человек в сутки", - отметил Ляшко, выступая на заседании коллегии облгосадминистрации.

"В целом наращиванье темпов вакцинации на Одесчине я удовлетворен - за прошедшие сутки в регионе сделано 2 683 прививки", - подчеркнул главсанврач, заметив, что вся вакцина, которую доставили в Украину, безопасная.

"Сейчас медики делают 70 тысяч прививок в сутки, а к концу 2021 года хотим вакцинировать как минимум 70 процентов населения Украины - это 48 млн уколов", - сказал Ляшко.

По его мнению, если объединить усилия, можно делать ежесуточно и 100, и 200 тыс. прививок.

Ляшко акцентировал, что многое зависит от того, как налажена комплексная работа органов власти и медицинских учреждений. По его словам, в настоящее время есть вопросы к каждому региону.

Главсанврач также обратился к жителям Одесчины и всем украинцам с просьбой - соблюдать ограничения адаптивного карантина во время майских праздников. Если будет много нарушений, одесситам придется вернуться в красную зону.

Как сообщалось, неделю тому назад Ляшко передал публичный «привет» руководителям облдепартаментов здравоохранения Харьковской, Одесской и Запорожской областей, которые своевременно не использовали выделенные дозы вакцины AstraZeneca индийского производства. И пообещал совершить мониторинговые визиты в эти регионы для оценки причин неиспользования вакцин.

В свою очередь, гендиректор Одесского областного центра общественного здоровья Оксана Денисенко заявила, что партия вакцины от COVID-19 AstraZeneca/Covishield на Одесчине пока полностью не использована из-за того, что многие местные медики переболели коронавирусом и получили природный иммунитет. Однако до конца июня вся партия вакцины будет использована.

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коронавирус, вакцинация, Ляшко
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