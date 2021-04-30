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Разумков: Оснований для роспуска Верховной Рады нет

30.04.2021 / 12:49
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит законных оснований для роспуска парламента.

Об этом заявил Разумков на брифинге 29 апреля, отвечая на вопросы журналистов

Спикер прокомментировал слова своего заместителя Руслана Стефанчука в интервью "Украинской правде" о существовании формальной причины для возможного роспуска Рады: с декабря по январь нардепы не собирались в стенах парламента более 30 дней.

По словам Разумкова, вопрос роспуска Верховной Рады следует рассматривать в соответствии с Конституцией Украины и решения Конституционного суда от 2004 года, где определено следующее: "если парламент не собирается 30 дней на запланированные заседания, это может быть основанием для его роспуска".

Председатель ВР говорит, что за все время работы Верховной Рады 9 созыва не было ни одного случая, чтобы парламент не смог собраться на запланированные заседания.

Прямая речь: "Если честно, я не вижу этих оснований (для роспуска -ред.) и в вряд ли можно идти вразрез с Конституцией и решениями КС".

Источник

ВР, Разумков
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