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Митрополит Онуфрий призвал прекратить огонь на Донбассе и освободить пленных

30.04.2021 / 13:36
Митрополит Онуфрий призвал прекратить огонь на Донбассе и освободить пленных
Источник: Центр информации УПЦ
Прошу отпустить всех, кто находится в плену, чтобы они смогли этот великий светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях

Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к сторонам военного конфликта на Донбассе с призывом восстановить режим тишины в Пасхальные дни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий заявил в видеообращении всем, от кого зависит ход вооруженного конфликта на Донбассе.

«Хотел бы в эти святые дни обратиться к тем людям, которые имеют влияние на вооруженное противостояние на Востоке нашего государства Украины, на Донбассе. Ради Христа, прекратите стрелять, хотя бы в Пасхальные дни!», - обратился Предстоятель.

Он также призвал освободить пленных.

«И еще искренне прошу отпустить всех, кто находится в плену, чтобы они смогли этот великий светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях. Пусть Господь всем нам помогает!», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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