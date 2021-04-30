Митрополит Онуфрий призвал прекратить огонь на Донбассе и освободить пленных

Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к сторонам военного конфликта на Донбассе с призывом восстановить режим тишины в Пасхальные дни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий заявил в видеообращении всем, от кого зависит ход вооруженного конфликта на Донбассе.

«Хотел бы в эти святые дни обратиться к тем людям, которые имеют влияние на вооруженное противостояние на Востоке нашего государства Украины, на Донбассе. Ради Христа, прекратите стрелять, хотя бы в Пасхальные дни!», - обратился Предстоятель.

Он также призвал освободить пленных.

«И еще искренне прошу отпустить всех, кто находится в плену, чтобы они смогли этот великий светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях. Пусть Господь всем нам помогает!», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.