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В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей не понимает реальной ситуации церковного раскола в Украине

22.04.2021 / 17:11
В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей не понимает реальной ситуации церковного раскола в Украине
Источник: Патриархия.ру
Патриарх Варфоломей - это человек, который витает в облаках своих иллюзий, амбиций и эмоций

Константинопольский Патриарх Варфоломей стремится в очередной раз продемонстрировать миру, что созданная им ПЦУ канонична, но реальность свидетельствует об обратном.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя возможный приезд главы Фанара на празднование 30-летия независимости Украины.

«Патриарх Варфоломей - это человек, который витает в облаках своих иллюзий, амбиций и эмоций, который, по-видимому, утратил связь с реальностью, поскольку он выдает свои фантазии за действительность. Например, он закрывает глаза на то, что в Украине существует многомиллионная Церковь, у которой 12,5 тысяч приходов, более 100 архиереев, более 250 монастырей и миллионы верующих. Он утверждает, что этой Церкви как бы не существует, а существует некая другая «церковь», которую он сколотил из двух раскольничьих группировок», - заявил митрополит Иларион.

По его мнению, Патриарх Варфоломей посетит Украину, чтобы «в очередной раз продемонстрировать миру, что «церковь», которая существует на Украине, - это созданная им так называемая «автокефальная церковь», но реальность-то свидетельствует об обратном».

«Патриарх Варфоломей совершил большую ошибку, и, к сожалению, он эту ошибку признать не хочет и не может. Он будет предпринимать различные действия, чтобы убедить мир в том, что это была не его ошибка, а в том, что ошибались все вокруг него», - подчеркнул митрополит Иларион.

Комментируя приглашение украинских властей посетить празднования 30-летия Независимости Папой Римским, митрополит Иларион выразил мнение, что Папа Франциск на это не пойдет, ведь «он мыслит реалистично и понимает, что, если его пригласят в Украину, то неизбежно втянут в ту или иную форму признания раскольников».

«Кроме того, мы не должны забывать о том, что Украинская Греко-Католическая Церковь к самому Папе Франциску и в целом к Римскому Папе относится достаточно скептически, а подчас и открыто негативно. Например, глава этой Церкви архиепископ Святослав (Шевчук) неоднократно в своих выступлениях говорил, что Гаванская декларация Папы Франциска и Патриарха Кирилла была чуть ли не направлена против украинских греко-католиков и нанесла им удар, он очень негативно отзывался и продолжает отзываться о ней и о том, что Римский понтифик ведет прямой диалог с Русской Православной Церковью», - заявил глава ОВЦС.

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ, УПЦ, пцу
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