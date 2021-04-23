Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Красные линии" России связаны с национальными интересами. И, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и к отношениям с международными объединениями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос украинского журналиста, есть ли "красная линия" для Москвы в отношениях с Украиной.

На вопрос, где проходит эта "красная линия" в российско-украинских отношениях, Песков уточнил: "Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов".

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия сама определит "красную линию", за которую не позволит переходить другим странам. "Надеюсь, что никому в голову не придет перейти в отношении России так называемую "красную черту", а где она будет проходить, - это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил Путин.

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