«Стране грозит полный коллапс»: Николай Тищенко срочно обратился к главе Комитета транспорта и инфраструктуры

Об этом пишет интернет-издание Новости Украины – From-UA.

По словам политика, который ссылается на пресс-службу АО «Укрзалізниця», запасов топлива осталось на сутки. В связи с чем, возникает как минимум два вопроса.

«Как такое вообще можно было допустить? Особенно если учесть, что на территории Украины последние 7 лет идет война. И на каком основании должностные лица, ответственные за учет поставки дизельного топлива, позволяют такое халатное отношение к работе? В нынешних условиях подобные действия можно трактовать как госизмену. Потому что как быть с отправкой наших бойцов на линию соприкосновения особенно сейчас, когда ситуация с каждым днем обостряется?», - спрашивает Николай Тищенко.

Нардеп убежден, что остановка железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок приведет к полному коллапсу в стране.

«Взять, к примеру, Закарпатье. Пока еще не налажено авиасообщение, жители этого региона попросту будут заблокированы. Т.к. альтернатив, способных перевозить большое количество людей, сейчас нет. Та же ситуация с грузами. Сразу же возникнут задержки и как следствие перебои с доставкой, в том числе и для Президентского проекта «Большая стройка». Ситуация критическая. Мы должны оперативно отреагировать и принять меры», - призывает парламентарий.