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Суд в Украине заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя Ратушняка

21.04.2021 / 12:20
Печерский районный суд г. Киева избрал бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку меру пресечения.

В часности, в виде содержания под стражей по делу о незаконных поставках гранат из России и организации растраты денежных средств МВД Украины на их растаможке.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Источник

суд, Захарченко
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