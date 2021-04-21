В Киеве и 18 областях превышен уровень госпитализаций

В красной зоне остается столица и 12 областей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).

Так, в красной зоне Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В желтой зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные области отнесены к оранжевой зоне.

Показатель госпитализаций выше определенного (60 на 100 тыс. населения) был зафиксирован в 19 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве этот показатель по состоянию на 19 апреля составил 74,7. Занятость коек с кислородом в Киеве при определенном показателе 65% -75,3%.

Наивысший показатель госпитализаций по состоянию на 19 апреля в Хмельницкой области - 116,2 на 100 тыс. населения, Черниговской - 96,4, Сумской - 89,0, Черкасской областях - 89,8.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 19 апреля, кроме Киева, в Одесской- 73,4%, Львовской - 70% и Киевской -70,5% областях при определенном показателе 65%.

Всего индикатор заполненности коек с кислородом превышают столица и 8 областей.

Как сообщалось, 17 февраля Кабинет Министров одобрил постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории по меньшей мере 13 регионов меньше 50% эпидемического порога; 2) коэффициент фиксирования случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - меньше 5%.

Желтый уровень действует как базовый на территории всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

Оранжевый - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; загруженность коек, обеспеченных поставкой медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - больше 65%; количество проведения тестов методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 на протяжении последних 7 дней на 100 тыс. населения - меньше 300; количество госпитализаций на протяжении последних 7 дней на 100 тыс. населения - больше 60; коэффициент фиксации случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - больше 20%; рост госпитализаций на протяжении последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - больше 50%.

Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если на протяжении трех дней превышены 2 или больше показателей.

Красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения на протяжении 48 часов. Решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее, чем через два дня с даты его опубликования. Решение относительно отмены красного уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей на протяжении по меньшей мере пяти дней подряд.

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