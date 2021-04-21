РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря - NOTAM

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM)

Дословно: "Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов".

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью оккупированного Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря".

Напомним: Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября "приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от оккупированного Крыма.

Источник