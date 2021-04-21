РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря - NOTAM

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16:15
ЕС получит еще 100 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19
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10:23
Чехия потрясена масштабом высылки своих дипломатов из РФ, обдумывает дальнейшие шаги
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17:51
США рекомендуют авиакомпаниям осторожно летать над Украиной и РФ
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17:20
Возле Парижа разбился легкомоторный самолет: четыре человека погибли
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В Техасе произошла смертельная стрельба – третья за два дня
- 16:15
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Субсидий "на шару" уже не будет: требования для получения выплат усиливают20.04.2021 / 09:26Последние новости рубрики
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09:44
Штаты дают $155 миллионов на развитие Украины
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15:23
В Германии хотят остановить "Северный поток-2" в случае обострения ситуации на Донбассе
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13:19
Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре - министр
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13:05
«Консалтинг» Сергея Куюна оказался лоббизмом: ОККО перечисляет за эти услуги миллионы
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09:42
"Газпром" купил всю дополнительную мощность Украины для транзита газа в мае
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12:04
В Нью-Йорке приготовили "амбассадорский" борщ
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10:24
В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода
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11:25
На Закарпатье снег засыпал дерева, котоые успели зацвести
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11:32
В Китае создали робота, который заваривает кофе без вмешательства человека
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13:10
Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения
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