Канадская радиостанция RCI считает, что репрессии против Медведчука нужны Зеленскому для самоутверждения перед Западом

Об этом говорится в публикации на сайте международного канадского радио RCI.

«Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил премьер-министра Джастина Трюдо рассмотреть возможность расширения канадской военной учебной миссии в Украине и увеличения количества канадских солдат в стране. Также Зеленский попросил Трюдо помочь Украине в осуществлении ее цели – вступлении в военный альянс НАТО», – цитирует канадский ресурс сообщение Офиса Президента.

Правда, по информации RCI, в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра, «не упоминается о просьбе Зеленского расширить военную подготовку и увеличить количество солдат, дислоцированных в Украине».

Кроме того, в опубликованном материале подчеркивается, что выдавать желаемое за действительное у украинского лидера уже вошло в привычку. Так для того чтобы выиграть президентские выборы Зеленский обещал «быстрое разрешение конфликта на Востоке Украины». Но на фоне резкого падения популярности из-за «провальной политики в борьбе с пандемией» и экономического кризиса Президент «начал укреплять свои националистические и прозападные взгляды». В том числе путем закрытия оппозиционных телеканалов и репрессий против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Напомним, после введения санкций Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.