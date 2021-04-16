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СНБО продолжит вводить санкции в отношении контрабандистов, на очереди 12 физических и юридических лиц - Зеленский

16.04.2021 / 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО в четверг, 15 апреля, заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продолжит введение санкций против контрабандистов, на очереди список из 12 физических и юридических лиц.

"СНБО продолжит вводить санкции против второй части контрабандистов. Санкции коснутся 12 физических и юридических лиц. И это не финал", - заявил Зеленский по итогам заседания СНБО 15 апреля.

По словам главы государства, "за эти 30 лет в Украине появился пласт контрабандистов".

"Такое ощущение, что это как отдельная профессия. Хотя государство и не делало государственного заказа, но такие профессии существуют. Контрабандистами сегодня занимается Служба безопасности Украины, они знают, сколько у них есть паспортов, сколько гражданств, а многие из них действительно имеют двойное гражданство или даже три гражданства. С этой ситуацией мы разберемся, думаю, достаточно быстро", - добавил Зеленский.

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санкции, СНБО, Зеленский
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