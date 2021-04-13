Американцев не волнуют проблемы украинцев, они решают свои задачи, - Зубченко о том, почему посольство США запретило «Спутник V», о котором договорился Медведчук

Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина закупит 10 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.

«Десять миллионов доз «Пфайзера», о поставках которых договорились то ли Ермак, то ли Степанов - это абстракция. «Рамочный договор» без конкретных сроков и графика поставок», - написал публицист.

При этом Зубченко напомнил, что Медведчук осенью 2020 года договорился о том, чтобы Украина могла производить вакцину «Спутник V», но посольство США запретило это делать.

«Зато совершенно ясно одно: ни одной ампулы российского «Спутника V» в Украину не поступит. Посольство США прямым текстом запретило», - констатировал публицист.

«Виктор Медведчук, который является главным субъектом репрессий Совбеза, еще в октябре 2020 года провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и договорился о том, что Украина может получить вне очереди вакцину «Спутник V», - отметил публицист.

Зубченко подчеркнул, что если бы Украина воспользовалась договоренностями Медведчука, то уже в мае могла бы выпустить первую партию своей вакцины «Спутник V» по российской технологии.

«В ноябре прошлого года была достигнута договоренность о том, чтобы российский Центр им. Гамалеи передал Украине лицензию на производство, сырьевую составляющую и клеточную линию для производства «Спутника V» на заводе «Биолек» в Харькове. В случае реализации этих договоренностей уже в мае этого года Украина могла бы ежемесячно производить 600-700 тысяч доз своей вакцины «Спутник V» по российской технологии», - сообщил публицист.

При этом Зубченко обратил внимание, что Украина импортирует из России многие группы товаров, включая постоянно растущие объемы электроэнергии.

«Не надо было бы пускаться в сомнительные китайские и индийские авантюры. Но ведь Россия - страна-агрессор, оккупировавшая территорию Украины! Нам нельзя даже думать об «оккупационной вакцине». А у меня такой вопрос: помните скандал, связанный с контрабандной поставкой запчастей для военной техники ВСУ из России? А электроэнергия из РФ? Аккурат в субботу, 10 апреля, «Укрэнерго» сообщила, что импорт за первый квартал 2021-го превысил показатели прошлого года в 1,9 раз и составляет 100,6 миллиона киловатт-часов!» - привел примеры публицист.

«Но российская вакцина - ЭТО ДРУГОЕ! Для «зеленых» лучше закупать сомнительные препараты по завышенной цене и в мизерных количествах, чем реально пытаться решить проблему. А то, что люди умирают… Так бабы еще нарожают! Да и вообще, американское посольство проблемы украинцев не волнуют, там свои задачи решают», - заключил политический публицист Александр Зубченко.