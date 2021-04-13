Уровень госпитализации COVID-больных превышен в 20 областях и Киеве

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно этим данным, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В то же время в желтой зоне по состоянию на утро 12 апреля находится 3 области: Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская.

Показатель госпитализаций выше определенного в 60 на 100 тыс. населения в 20 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве этот показатель по состоянию на 11 апреля составляет 97,6. Занятость коек с кислородом в Киеве по состоянию на 11 апреля при определенном показателе 65% - 83,4%.

Самый высокий показатель госпитализаций на 11 апреля в Хмельницкой области - 128,9 на 100 тыс. населения, Житомирской - 101,0, Черниговской - 99,1, Николаевской - 98,7.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 11 апреля, кроме Киева, во Львовской области - 77,8%, Киевской - 76,7%, Николаевской - 76,4%, Одесской - 75,6%, Хмельницкой - 70,8% , Житомирской - 70% (при определенном показателе 65%).

Напомним, Кабинет Министров установил индикаторы, по которым местные комиссии ТЭБ и ЧС могут вводить дополнительные ограничения в "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

Согласно документу, основанием для введения дополнительных ограничений определены следующие признаки: количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних 7 дней на территории отдельной территориальной громады превышает 70; количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних 7 дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и больше.

17 февраля Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлено 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее чем в 13 регионов менее 50% эпидемического порога; 2) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5%.

Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

Оранжевый - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - меньше 300; количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателя.

Красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов. Решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования. Решение об отмене красного уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

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