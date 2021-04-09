С начала российской агрессии на востоке Украины погибли 230 нацгвардийцив

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"С началом военной агрессии российско-оккупационных войск на востоке Украины в 2014 году и по сегодняшний день определенные органы военного управления территориальных управлений, воинские части и подразделения Нацгвардии выполняют боевые (специальные) задачи в составе группировки сил и средств антитеррористической операции (с 30 апреля 2018 года - операции Объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей. Борьба за территориальную неприкосновенность не проходит без потерь. Национальная гвардия потеряла погибшими 230 воинов, 914 нацгвардейцев получили ранения, а 13 являются пропавшими без вести", - сообщили в Нацгвардии.

Отмечается, что имени и фамилии погибших навечно зачислены в списки воинских частей, в которых они проходили службу, и занесены в Книгу памяти МВД Украины и высечены на памятных плитах на Соломенской площади в столице.

Подчеркивается, что для руководства Нацгвардии почтение памяти и поддержка семей погибших или раненых воинов НГУ - одно из первоочередных направлений работы, на которых нужно сосредоточить внимание.

Отмечается, что в их честь называют улицы, чемпионаты и воинские части, открывают мемориальные доски, памятники и обелиски.

В частности, по информации ведомства, в прошлом году в честь погибших военнослужащих были названы 2 улицы, открыты 6 мемориальных досок, четыре памятника и обелиска, присвоено имя нацгвардейцев и 3 воинским частям НГУ, созданы 4 мемориала памяти, а 8 военнослужащим в населенных пунктах, в которых они проживали, присвоено звание «Почетный гражданин» (посмертно).

"За все годы войны в их честь названы 65 улиц и переулков, открыты 207 мемориальных досок, 46 воинов получили звание "Почетного гражданина", восемь общеобразовательных школ, открыты - девять Алей памяти и три сквера, 35 мемориалов и 18 стел. 45 обелисков, бюстов, стенописей и памятников по всей Украине напоминают народу о борьбе героев за нашу свободу быть украинцами", - уточнили в Нацгвардии.

В то же время в ведомстве проинформировали, что по приказу командующего НГУ за образцовое выполнение служебной обязанности, безупречную добросовестную службу, преданность военной присяге и украинскому народу в сложных условиях угрозы жизни и здоровью, высокое профессиональное мастерство за все годы 208 военнослужащих НГУ, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей, были награждены нагрудным знаком "За доблестную службу" (посмертно).

Среди прочего в НГУ проинформировали, что в прошлом году сержант Сергей Михальчук удостоен звания "Герой Украины" с присвоением ордена "Золотая звезда" (посмертно).

"И отныне в рядах небесных воинов Национальной гвардии, которые внесли значительный вклад в защиту границ государства, самоотверженно выполняли до последнего свою воинскую и гражданскую обязанность - 5 Героев Украины", - отметили в ведомстве.

"Некоторые из семей после потери отца, сына, мужа, который служил в рядах Национальной гвардии Украины, лишились опоры и требуют особого ухода либо квалифицированных советов. Немалое количество семей находится в тяжелом материальном положении или стремится увековечить истории своего родного героя. Для этого, по инициативе Главного управления и членов семей погибших военнослужащих, был создан Комитет содействия социальной защите членов семей военнослужащих, которые погибли во время проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и при выполнении служебных обязанностей", - отметили в НГУ.

Этот Комитет активно осуществляет меры, направленные на социальную и правовую защиту законных интересов и социальную реабилитацию членов семей военнослужащих, которые погибли (пропали без вести), умерли во время проведения АТО и ООС, защиты ее граждан при выполнении других задач.

Также этот Комитет организует работу по оформлению и распространению социальных карточек "Українці Разом" среди членов семей военнослужащих, которые погибли при выполнении служебных обязанностей.

Как сообщалось, 7 апреля в НГУ сообщили, что в этом году статус участника боевых действий присвоен 1067 их военнослужащим, в целом с 2014 года в НГУ такой статус получили более 40 тысяч военнослужащих.

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