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Митрополит УПЦ объяснил, что необходимо для истинной веры

09.04.2021 / 17:02
Бог видит нашу душу и сердце

Настоящая вера рождается не в разуме, а в сердце, при личной встрече с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ,  об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм.

«Бог видит нашу душу и сердце. Он прозревает внутреннюю глубину человека, и если наша вера будет только на языке, а сердце будет глухо к ней, то мы также не сможем войти в Царство Божие», - подчеркнул митрополит Лука.

Он обратил внимание на слова пророка Исаии, который от имени Бога осуждает тех, кто: «устами и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» (29:13).

«Последние слова этой фразы являются неудачным переводом. Более соответствующим смыслу речи пророка является современный перевод, который звучит следующим образом «… их страх передо Мною лишь заповедь, усвоенная ими от людей». Это особенно хорошо нужно понять тем, кто думают, что, изучив книжное богословие и начитавшись учебников, они поняли, что такое вера и как нужно правильно чтить Бога», - объяснил архиерей.

Он напомнил, что «истинная же вера рождается не в уме, а в сердце в результате живой Встречи с Живым Богом, которую не могут заменить никакие учебные пособия».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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