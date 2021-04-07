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Патриарх Кирилл в день Благовещения рассказал об особой миссии Богородицы

07.04.2021 / 18:30
Патриарх Кирилл в день Благовещения рассказал об особой миссии Богородицы
Источник: patriarchia.ru
Патриарх сравнил ответственность Девы Марии с ответственностью каждой матери

Царица Небесная, как всякая мать, несла трудности и тяготы, которые выпадают на материнскую долю.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в своей проповеди в день Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает patriarchia.ru.

«Мы вновь вспоминаем Царицу Небесную Деву Марию, Которой выпала совершенно особая миссия - родить Спасителя. Но не только родить. Каждая мать знает, что рождение - это очень важный, быть может, самый важный момент в ее жизни и, конечно, в жизни рождающегося; но рождением не исчерпывается все, что предстоит испытать и матери, и ребенку», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх сравнил ответственность Девы Марии с ответственностью каждой матери. «Царица Небесная, как всякая мать, несла трудности и тяготы, которые выпадают на материнскую долю; Дева Мария приняла и исполнила всю ответственность в отношении Своего Сына», - сказал он.

«Прославляя Царицу Небесную, мы должны мысленным взором проникать и в Ее земную жизнь, понимая, что Она сподобилась быть выше ангелов и архангелов не только потому, что родила Спасителя, но и потому что по жизни Своей, исполненной многих тягот, забот, переживаний, Она, пройдя все испытания и скорби, была удостоена того, чтобы пребывать в Небесном Царстве превыше ангелов и архангелов», - сказал Предстоятель РПЦ.

Он отметил, что поклонение Богородице - «важнейшая часть духовной жизни» и только к ней и Богу верующие обращаются с призывом «спаси нас».

«Ни к одному, даже самому великому Божиему угоднику мы не обращаемся с этими словами, ведь ни один святой не способен нас спасти, а только благодать Божия. А вот Дева Мария, родившая Спасителя, имеет непосредственное отношение к нашему спасению, и потому мы с дерзновением, любовью и надеждой обращаем к Ней наши слова - в сей день, как и во все дни жизни нашей, - Пресвятая Богородица, спаси нас!», - заключил патриарх Кирилл.

Источник: Inpress.ua
патриарх кирилл, Богородица, Благовещение
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