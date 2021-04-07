Войти | Зарегистрироваться
19:44

среда,
07 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В день Благовещения международный медиа-проект «ЛЮДИ» празднует год в эфире

07.04.2021 / 19:05
В день Благовещения международный медиа-проект «ЛЮДИ» празднует год в эфире
Источник: Центр информации УПЦ
Постоянными ведущими и участниками проекта стали легендарный радио и телеведущий, кавалер ордена Британской империи Сева Новгородцев; журналист и писатель Светлана Крюкова; телепродюсер Юрий Молчанов; главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва; предприниматель, ветеран АТО Вячеслав Шевчук; журналист-международник, писатель, философ Олег Ясинский; рок музыкант и общественный деятель Олег Карамазов

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы исполнился год работы в еженедельном формате международного медиа-проекта «ЛЮДИ».

Как сообщает Центр информации УПЦ, международный медиа-проект «ЛЮДИ» посвящен важным историческим и религиозным событиям, датам.

Миллионы украинцев увидели Пасхальный телемарафон, телефорум в честь празднования Дня Крещения Руси,

Международный гражданский Форум «ЛЮДИ МИРА», который был проведен по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви на Донбассе,

специальный эфир в день Торжества Православия, крестные ходы верующих Украинской Православной Церкви и многое другое.

Постоянными ведущими и участниками проекта стали легендарный радио и телеведущий, кавалер ордена Британской империи Сева Новгородцев; журналист и писатель Светлана Крюкова; телепродюсер Юрий Молчанов; главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва; предприниматель, ветеран АТО Вячеслав Шевчук; журналист-международник, писатель, философ Олег Ясинский; рок музыкант и общественный деятель Олег Карамазов.

«Программа «Люди» - доказательство того, что корень человеческих проблем - не в телевидении или журналистике, не в деятельности людей здравого смысла и доброй воли, а в политической власти и власти хозяев денег... Верная собственному названию, программа стала лабораторией человечности, где группа единомышленников, разделяющих совершенно разные политические идеи и религиозный выбор, сумела создать теплую атмосферу взаимного уважения и понимания, объединив множество других совершенно разных людей, потому что мы все не должны и не можем быть одинаковыми», - отметил участник программы, международный обозреватель Олег Ясинский.

По мнению инициаторов проекта, его уникальность - в составе участников, среди которых известные общественные и церковные деятели, эксперты в сфере политики, экономики, журналистики, искусства, влиятельные и знаковые личности Украины и мира.

Трансляции, участие в которых принимают общественные и церковные деятели Украины, можно увидеть на площадках медиапроекта «Люди», телеканала «Перший Незалежний» и интернет-издания «Страна.ua».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.