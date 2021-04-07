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В РПЦ напомнили, что захваты храмов активистами ПЦУ носят политический, а не религиозный характер

07.04.2021 / 14:59
В РПЦ напомнили, что захваты храмов активистами ПЦУ носят политический, а не религиозный характер
Источник: Патриархия.ру
В РПЦ выразили надежду, что президент Зеленский может остановить принятие новых дискриминационных законов против Украинской Православной Церкви

Усиление давления на Украинскую Православную Церковь и захват храмов активистами ПЦУ связно с политическими процессами.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«В ряде регионов Украины радикальные политические силы в 2020 году предприняли попытку реванша на местных выборах, что привело к общему обострению политической борьбы и усилению давления на каноническую Церковь на местном уровне. Центральная власть не всегда в состоянии контролировать ситуацию на местах. Но в подавляющем большинстве регионов процесс фиктивной «перегистрации» общин с последующими захватами храмов приостановлен... Это процесс, имеющий политический, а не религиозный характер, и подавляющее большинство общин канонической Церкви не имеет к нему интереса», - объяснил митрополит Иларион.

Владыка подчеркнул, что единичные факты захватов и попыток захватов есть до сих пор, однако по большей части это случаи, когда храмы были «фиктивным образом перерегистрированы на общины раскольников еще в годы президентства Порошенко».

Митрополит Иларион напомнил, что уже захваченные храмы канонической Церкви не возвращаются исполнительной властью своим законным владельцам даже при наличии соответствующих судебных решений, многие общины строят или уже построили себе новые храмы взамен захваченных.

В РПЦ выразили надежду, что президент Зеленский может остановить принятие новых дискриминационных законов против Украинской Православной Церкви.

«В полномочия президента Украины входит непосредственное участие в процессе принятия законов, включая право вето. Он имеет право обращаться в Конституционный суд Украины по вопросам о конституционности тех или иных законов. Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции, обеспечения прав и свобод граждан, обладает обширным инструментарием соответствующих административных полномочий. Между тем, дискриминационные законы, принятые в годы Порошенко против крупнейшей конфессии Украины, по-прежнему не отменены. А теперь в Верховную Раду внесены и новые дискриминационные законопроекты. Хочется надеяться, что реакция президента Украины будет деятельной и соответствующей ситуации», - заключил митрополит Иларион.

Как сообщалось ранее, 1 апреля верующие передали Президенту Украины Владимиру Зеленскому письма-обращения с более 1 млн. подписей, в отношении реализации конституционного права законодательной инициативы в Верховной Раде Украины с целью защиты прав верующих УПЦ.

Подписи в Киев привезли представители общин из разных епархий Украинской Православной Церкви, пострадавших от рейдерских захватов.

Источник: Inpress.ua
упц, рпц, пцу
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