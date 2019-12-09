В РПЦ надеются, что иерархи Православных Церквей, признавшие ПЦУ, одумаются

Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что Предстоятели Поместных Православных Церквей, которые признали Православную Церковь Украины, пересмотрят свои решения и не будут поддерживать неканоническую церковную структуру.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Будем надеяться, что это умопомрачение пройдет, и мои собратья, которые по разным причинам преклонили голову пред сильными мира сего, осознают свою каноническую ответственность и грех поддерживать раскольников, и тем самым наносить удары по страдающему телу Церкви нашей», - сказал Предстоятель РПЦ.

По мнению Патриарха Кирилла, заявления Александрийского патриарха Феодора о признании ПЦУ из-за оказываемого на него давления выглядят неубедительно в контексте истории православия в годы советской власти.

«Мы прожили десятилетия под тяжелейшим давлением со стороны безбожной власти. Это невозможно сравнить, ведь сейчас физически никого ни к чему не принуждают, не угрожают тюрьмами и ссылками. Наши отцы и деды прошли через время, когда давление сопровождалось гонениями на Церковь. И когда нам говорят, что кто-то на кого-то давит, мы отвечаем: большая часть истории ХХ века - это история невероятного давления и гонений, но мы не дрогнули, выстояли и вам тоже желаем", - заявил Патриарх.

Как сообщалось ранее, глава Антиохийской Церкви Патриарх Иоанн поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично.