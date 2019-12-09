Войти | Зарегистрироваться
18:26

понедельник,
09 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ надеются, что иерархи Православных Церквей, признавшие ПЦУ, одумаются

09.12.2019 / 17:24
В РПЦ надеются, что иерархи Православных Церквей, признавшие ПЦУ, одумаются
Патриарх Кирилл Источник: Православная Жизнь
По мнению Патриарха Кирилла, заявления Александрийского патриарха Феодора о признании ПЦУ из-за оказываемого на него давления выглядят неубедительно в контексте истории православия в годы советской власти

 Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что Предстоятели Поместных Православных Церквей, которые признали Православную Церковь Украины, пересмотрят свои решения и не будут поддерживать неканоническую церковную структуру.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Будем надеяться, что это умопомрачение пройдет, и мои собратья, которые по разным причинам преклонили голову пред сильными мира сего, осознают свою каноническую ответственность и грех поддерживать раскольников, и тем самым наносить удары по страдающему телу Церкви нашей», - сказал Предстоятель РПЦ.

По мнению Патриарха Кирилла, заявления Александрийского патриарха Феодора о признании ПЦУ из-за оказываемого на него давления выглядят неубедительно в контексте истории православия в годы советской власти.

«Мы прожили десятилетия под тяжелейшим давлением со стороны безбожной власти. Это невозможно сравнить, ведь сейчас физически никого ни к чему не принуждают, не угрожают тюрьмами и ссылками. Наши отцы и деды прошли через время, когда давление сопровождалось гонениями на Церковь. И когда нам говорят, что кто-то на кого-то давит, мы отвечаем: большая часть истории ХХ века - это история невероятного давления и гонений, но мы не дрогнули, выстояли и вам тоже желаем", - заявил Патриарх.

Как сообщалось ранее, глава Антиохийской Церкви Патриарх Иоанн поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично.

Источник: Inpress.ua
упц, рпц, пцу
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.