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В Кремле сомневаются, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой Донбасса

07.04.2021 / 15:14
В Кремле выразили сомнение в состоятельности заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этим Песков пояснил: "Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой".

Ранее во вторник Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - цитирует Зеленского 6 апреля его пресс-служба.

Источник

Донбасс, НАТО, РФ
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