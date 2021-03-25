Войти | Зарегистрироваться
19:53

четверг,
25 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кампанию против Медведчука разработали и спланировали специалисты, наняты Офисом Президента, – Гнатуш

25.03.2021 / 19:17
Санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и оппозиции в целом – это хорошо спланированная кампания Офиса Президента, запущенная для того, чтобы зачистить политическое поле перед выборами.

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил директор ООО «Энергия-Новояворовск» Андрей Гнатуш.

Бизнесмен отметил, что репрессии и санкции со стороны власти ждут любые политические силы, которые будут появляться как альтернатива оппозиции.

«ОПЗЖ перед выборами хотят ликвидировать, хотят запретить и поставить крест. Есть альтернативные политические проекты, которые могли бы подхватить электорат сторонников этой политической силы. В отношении них точно также будут применяться санкции», – сказал эксперт.

По его мнению, кампания против Медведчука и оппозиции была спланирована специалистами, нанятыми Офисом Президента.

«В Офисе Президента сейчас сидят далеко не дураки, они наняли квалифицированных специалистов, которые умеют анализировать, которые принимают решения. Как показал кейс с СНБО, они могут выходить за горизонты нормальности. Про это даже никто подумать не мог. Это то, что нас ждет. Это кошмарные будни», – резюмировал Андрей Гнатуш.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

Медведчук, Гнатуш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.