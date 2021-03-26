Вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно – Разумков

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун… Вводить по всему государству полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", – отметил Разумков в программе "Здоровая политика" на Украинском радио 25 марта.

Спикер Рады рассчитывает на то, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости, но "реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед Украинским государством".

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