Половина украинцев боится побочных эффектов ковид-вакцины – опрос

Об этом сообщает Социологическая группа Рейтинг

Главными причинами, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса, опрошенные считают недоверие вакцине, завезенной в Украину, и страх побочных эффектов (около половины).

Каждый пятый назвал причиной недоверия к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса.

13% - недоверие к вакцинации как таковой.

55% согласны, что вакцины придумали чтобы защитить людей, но 38% полагают, что вакцины - это заработок на людях и способ их контроля.

Хотя оценка эффективности вакцинации в мире оптимистичная, отношение к вакцинации в Украине очень скептическое. Средняя оценка процесса вакцинации в Украине - 2,3 по пятибалльной системе. Четверть оценили процесс вакцинации в стране как ужасный, треть как плохой и еще треть как средний. Менее 10% оценивают процесс вакцинации хорошо или отлично.

Социологическая группа Рейтинг проводила опрос 18-19 марта 2021 методом телефонных интервью.

Опросили 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Погрешность выборки не превышает 2,5%.

Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca после обновления своего исследования заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 76%.

За сутки 24 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 16 669 лицам, госпитализировали 4838 больных, умерли от осложнений 362 пациентов, выздоровели 6748 человек.

По состоянию на 25 марта, в Украине зафиксировали 587 легких случаев побочных реакций на препарат Covishield (AstraZeneca) на 155 587 вакцинированных против COVID-19.

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