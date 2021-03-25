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Несмотря на санкции Зеленского, рейтинг Медведчука и ОПЗЖ продолжает расти, –экспертный центр IMR

25.03.2021 / 18:18
В стремлении получить признательность нового лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Президент Украины Владимир Зеленский не остановится ни перед чем, и санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука – это только начало.

Об этом говорится на сайте международного экспертного центра IMR, специализирующегося на публичной политике.

В статье подчеркивается, что первоочередной задачей, которой Зеленский руководствуется во всех своих последних действиях, является получение поддержки и одобрения из Белого дома.

«Офис Зеленского пытается наладить свои отношения с новой администрацией США, демонстрируя более жесткую позицию по отношению к России и стремление к более тесному сотрудничеству между США и Украиной», – идет речь в опубликованной статье.

В то же время, по мнению аналитиков экспертного центра, санкциями против Медведчука Владимир Зеленский пытается поднять свой рейтинг и дискредитировать оппозицию, чтобы остановить постоянный рост популярности ОПЗЖ и ее лидера.

«Однако пока эти шаги не повлияли на политическое положение партии (ОПЗЖ. – Ред.), так как ее рейтинги продолжают расти», – пишет IMR.

Предполагается, что в стремлении угодить Соединенным Штатам Америки, украинский лидер ни перед чем не остановится.

«Стремясь угодить новой администрации США, скорее всего, Офис Зеленского сделает следующим козлом отпущения Коломойского», – говорится в заключение материала.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

Медведчук, рейтинги, ОПЗЖ
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