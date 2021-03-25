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В больницах Киева наибольшее количество заболевших с начала пандемии – Кличко

25.03.2021 / 14:52
Заполненность столичных больниц страдающими от Covid-19 пациентами составляет более 74%, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 24 марта.

Прямая речь: "Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Отмечу, что сегодня в больницах столицы - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки".

По его словам, всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4065 больных коронавирусом, из них 39 детей.

2 703 пациента - в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 3 206 человек, под аппаратами искусственной вентиляции легких - 49 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 74%.

В Киеве за сутки 23 марта коронавирусную болезнь обнаружили у 1 300 человек, в больницы положили 137 больных, умерли 49 пациентов (на данный момент это рекорд), выздоровели 333 киевлянина.

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коронавирус, Киев
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