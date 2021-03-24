Войти | Зарегистрироваться
13:47

четверг,
25 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Усиленный карантин в "красных" зонах: ФОПам и сотрудникам предприятий выплатят по 8 тысяч

25.03.2021 / 12:17
Государство готово выплатить ФОПам и сотрудникам, которые пострадают вследствие карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

 

Об этом во время заседания правительства 24 марта заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Все больше регионов попадают в красный уровень эпидемиологической опасности. Усиленные карантинные ограничения ограничивают деятельность некоторых сфер и предприятий. Поэтому будут введены денежные выплаты и поддержка - по аналогии с той, которую люди получали зимой.

В частности, разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам, котрые пострадают вследствие карантина в красных зонах, по 8 тыс грн", - заявил Шмыгаль.

"Кроме этого, конечно, мы будем ожидать поддержки органов местного самоуправления для этих людей дополнительно к тем средствам, которые выплачивает государство.

Мы ожидаем, что органы местного самоуправления введут дополнительные ввиплаты. Это покажет ответственность и центральной, и местной власти за поддержку людей", - добавил он.

Напомним: президент Владимир Зеленский заверил, что если местные власти выплачивать гражданам и бизнесу материальную помощь через жесткий карантин, государство ее удвоит.

Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.

В первую очередь выплат в "Дие" ФЛП и наемным работникам перечислили 2,2 миллиарда гривень - это почти 280 тысяч украинцев.

За неделю в "Дие" 283 595 украинцев оформили заявки на единовременные выплаты для ФЛП и наемных работников.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 по 31 декабря 2020 года могли подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

14 декабря в Минцифры сообщали, что сервис "Дия" может работать со сбоями из-за чрезмерного количества заявок на получение финансовой помощи, в Минцифры просят подождать.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

Источник

коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 марта
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.