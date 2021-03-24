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Цена на электроэнергию останется без изменений - Шмыгаль

25.03.2021 / 09:01
Цена на электроэнергию останется без изменений - Шмыгаль
Кабмин сохранил цену на электроэнергию после 31 марта 2021 года на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта.

"Вопрос тарифов, развития энергетических рынков и конкуренции на них постоянно остается на повестке дня нашего правительства. Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть - 1,68 грн за кВт-час", - сказал Шмыгаль.

В то же время, по его словам, ГП «НАЭК «Энергоатом», на которое возложены специальные обязанности (ПСО) по поставке электроэнергии по льготной цене, сможет продавать электроэнергию и по рыночным ценам.

"Государственная компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене. Мы позволили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что позволит компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций", - отметил Премьер министр.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет Министров постановлением №1325 отменил льготный тариф на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт-ч., действовавший для населения за первые потребленные 100 кВт-час на месяц. Согласно решению Кабмина была установлена фиксированная цена в 1,68 грн/кВт-час. Срок действия ПСО продлили до 31 марта 2021 года.

Механизм ПСО предусматривает возложение государством на участников рынка специальных обязанностей компенсировать за свой счет разницу между социальным тарифом для населения и рыночной стоимостью электроэнергии. В 2020 году в связи с возложением на НАЭК "Энергоатом" специальных обязанностей, компания понесла 4,8 млрд грн чистых убытков.

Источник

Кабмин, тариф, электроэнергия
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