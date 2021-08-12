Тариф на электроэнергию для населения снижают до 1,44 грн с октября – Кабмин

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства 11 августа.

Для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений на уровне 1,68 грн/кВт. Новые правила заработают с 1 октября.

Модель возложенных специальных обязанностей распространяется на государственные энергогенерирующие предприятия "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Отмечается, что граница в 250 кВт-час в месяц превышает среднемесячный уровень потребления электроэнергии в Украине – 168 кВт-час. Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, более 250 кВт-ч электроэнергии потребляют лишь 20% домохозяйств.

Напоминаем: позже всего обновленную модель специальных обязательств на рынке электроэнергии представят ко Дню Независимости Украины, она определит новый принцип образования тарифов для населения.

Совет нацбезопасности и обороны усматривает признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готов в случае угрозы национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

Кабинет Министров на заседании 28 июля утвердил постановление, которым продлил до 31 августа спецобовьязкы отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн / кВт-час.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности - вскоре должно быть принято решение о механизме.

Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.

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