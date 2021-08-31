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17:20
В Сингапуре вакцинировано 80% населения - Минздрав
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16:18
В Японии изучают два случая смерти людей после Covid-вакцинации Модерной
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15:47
Байден после отчета разведки заявил, что истоки Covid все же найдут
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14:45
Из-за штамма Delta риск госпитализации возрастает вдвое
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13:43
Джонсон игнорировал свои же советы по безопасности и вел переговоры с личного телефона - СМИ
- 17:20
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09:45
Тарифный вопрос: Кабмин разработает план плавного повышения цен на электроэнергию
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10:16
Снятие санкций с Северного потока-2: украинская общественность обратилась к Байдену
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12:54
"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2", считают в ЕС - газета
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12:23
Зеленский подписал закон о реструктуризации "газовых" долгов на 100 миллиардов
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10:23
В Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги
- 09:45
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.31.08.2021 / 07:03Последние новости рубрики
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07:33
Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу
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08:29
СБУ заблокировала схему продажи леса из заповедной зоны на Буковине
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08:26
В Киеве открылась выставка "Скифское золото"
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07:41
Оригинал Конституции Пилипа Орлика и булава Мазепы: выставка в Софийском соборе
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10:58
В "Борисполе" наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину - СБУ
- 07:33
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07:54
Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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09:02
Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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08:41
Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
- 07:54