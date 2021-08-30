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Снятие санкций с Северного потока-2: украинская общественность обратилась к Байдену

30.08.2021 / 10:16
Атлантический совет (Atlantic Council) опубликовал заявление украинских реформаторов, общественных активистов и бывших депутатов Верховной Рады, которые выступили с критикой решения Джо Байдена отменить санкции против газопровода "Северный поток-2" и ее генерального директора Матиаса Варнига.

Об этом свидетельствует публикация Atlantic Council

Подписанты обращаются к президенту США с напоминанием, что он еще как кандидат в президенты обещал быть жестким в отношении России и сделать все, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток-2".

Под обращением подписались экс-нардепы Светлана Залищук, Анна Гопко, Алексей Рябчин, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик и другие.

Дословно: "Условия соглашения, которое вы заключили с канцлером Германии Ангелой Меркель, и меры, которые она предлагает, чтобы не позволить Москве использовать трубопровод как рычаги влияния, являются неадекватными, неопределенными и имеют неясные юридические последствия. Они напоминают нам о пустых "заверениях", которые были озвучены Украине в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия.

Американо-германское соглашение, которое заключила ваша администрация ставит под угрозу значительную помощь США, которая была вложена в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, на которые влияет проект.

Ваше решение по "Северному потоку-2", объявленное в конце июля, вознаграждает президента России Владимира Путина десятками миллиардов долларов для госбюджета России в то время, когда Россия тратит миллиарды на финансирование преступной деятельности в Соединенных Штатах и ​​военную агрессию против Украины. Эти деньги будут использованы для поддержки деспотических режимов и для подавления стремлений не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого соседа РФ, который осмелится искать собственную судьбу".

В обращении также отмечается, что в случае, если "Северный поток-2" заработает, Украина потеряет критический сдерживающий фактор против обострения российской агрессии, и "руки Кремля будут развязаны для осуществления диверсий, терроризма и масштабных наступательных операций против Украины".

Подписанты заявляют, что поддержка администрацией Байдена "Северного потока-2" расширяет возможности России для шантажа Украины и Европы с помощью газа.

Дословно: "Мы, подписанты этого письма, были на передовой борьбы Украины за демократию и реформы. Сегодня эти усилия, а также ваши заявленные попытки объединить демократический мир против авторитаризма и глобальной коррупции, ослаблены решением вашей администрации потакать Германии в вопросе "Северного потока- 2".

Мы считаем, что вам хорошо известно, что "Северный поток-2" - это коррумпированная схема, которая обогащает и расширяет интересы бизнеса в Европе и служит апологетом авторитарной политики Путина. Это дает Путину дополнительные ресурсы, чтобы "нанять" больше западных политиков, таких как бывший канцлер Германии Герхард Шредер и премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Если вы не смените курс, вы не только поощрите Путина в его агрессивной и смертельной политике, но и ослабите солидарность демократического мира, который вы обещали углубить, и вы подорвете свою приверженность глобальной войне с коррупцией и клептократией".

Напомним: в мае текущего года администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2" а также ее руководителя Матиаса Варнига.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет разногласий по проекту "Северный поток-2", и обе стороны воспринимают его "очень однозначно".

Источник

США, санкции, Северный поток-2
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