С незаконными действиями украинской власти Медведчук борется законными методами, – Kresy24.pl

Об этом пишет польский информационный портал Kresy24.pl.

«В Кассационный административный суд, который действует в структуре Верховного Суда, поступила жалоба Медведчука на указ Президента Зеленского от 19 февраля, которым по отношению к нему были введены в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины», – цитирует польское издание пресс-службу суда.

Также информационный ресурс напоминает, что месяц назад СНБО Украины принял решение о введении персональных санкций против лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В ОПЗЖ данное решение назвали «актом политических репрессий», нарушающим Конституцию и законы Украины.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.