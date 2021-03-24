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Митинг на Банковой: одному из организаторов объявили подозрение

24.03.2021 / 12:49
Полиция объявила о подозрении одному из организаторов акции возле Офиса президента, которая состоялась 20 марта, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову.

Об этом ссобщают Министерство внутренних дел, источники "Украинской правды" в полиции, Telegram-канал "Самозащита".

Дословно МВД: "23 марта следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса президента... 20 марта".

В МВД традиционно не называют фамилии подозреваемого, но, по данным источников "Украинской правды" в полиции, подозрение объявили лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову.

В Telegram-канале "Самозащита" заявили, что Филимонову правоохранители вручили подозрение, отказавшись дождаться адвоката.

Лидеру "Гонора" инкриминируют ст. 296 ч. 4 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет).

Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников акции для привлечения их к ответственности.

Напомним, вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Позже полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.

Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен.

22 марта фасад здания начали чистить от краски.

22 марта заместитель главы МВС Антон Геращенко заявил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий на Банковой 20 марта.

Источник

митинг, обвинения, Филимонов
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