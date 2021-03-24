Степанов о ситуации с COVID: нас ждет очень тяжелый период

Об этом заявил 23 марта министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Минздраве

Прямая речь Степанова: "Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра пересекла (отметку в) 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за одни сутки".

Глава Минздрава сравнил недельные данные по эпидемии.

За прошедшую неделю "значительно возросло количество новых случаев болезни". если на позапрошлой неделе зафиксировали 60 748 случаев, то на прошлой неделе – 86 708, заболели почти на 26 тысяч граждан больше.

По словам Степанова, также увеличилось количество людей на больничных койках: по состоянию на утро понедельника, 22 марта, в больницах было 36 600 больных с COVID или подозрением на него.

Выросло и количество летальных исходов: за прошедшую неделю было зафиксировано 1 665 летальных случаев, что более чем на 300 летальных случаев превышает показатель позапрошлой недели.

Степанов отметил, что значительно увеличили количество тестирований в стране: с 395 тысяч на позапрошлой неделе до более чем 531 тысячи тестов на прошлой (это ПЦР и быстрые тесты на антиген).

Средняя заполняемость коек с кислородом составляет 55% в целом по стране, но в некоторых регионах ситуация беспокоит: в Киеве более 70% коек с кислородом заполнены, также напряженная ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой и Николаевской областях.

Львовская область также вошла в "красную зону".

Ухудшение ситуации глава Минздрава связал с "британским" штаммом коронавируса, который более заразен и опасен. Он и провоцирует третью волну пандемии, сказал Степанов.

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