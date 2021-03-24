Судьи: заявления Тильмана Хоппе мало кому интересны

Его интересует, "почему никто не говорит о миллионах украинцев, права которых этими судьями нарушаются". Хоппе цитирует в своем телеграмм-канале член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

Между тем судьям не понятны заявления подобного рода. "Соросятский лом от международных экспертов Тильман Хоппе. Парнишку, как правило, вызывают на всякие «круглые столы», чтобы он озвучил нужный грантоедам тезис. Из серии — мол, прозападные эксперты знают, как правильно, внимайте их словам", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Под мантией".

"Сам Тильман успел поработать судьей. Но по каким причинам оставил профессию, история умалчивает. Умалчивает истории и о том, за счет каких средств живет этот прозападный антикоррупционнер, давно почему-то осевший в Украине. Еще Тильман возглавлял конкурсную комиссию по отбору действующего главы НАПК. Но разочаруем Ромку. Никому особо не интересно. И не только мнение Ромки, но и Тильмана", - отмечают авторы поста.