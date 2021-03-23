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Украинские IT-специалисты востребованы в Европе и Азии - Прилепа

23.03.2021 / 18:09
Из 200 тысяч украинских айти-специалистов около 70% живут в Киеве, Харькове, Львове и Днепре - самых быстроразвивающихся городах. Также привлекательными для украинских специалистов остается возможность переезда в еще более комфортные для ведения бизнеса страны.

Об этом рассказал соучредитель международной айти-компании Prof-IT Богдан Прилепа.

«Очевидно, что люди и компании тянутся в самые быстроразвивающиеся города с самым высоким уровнем кадрового резерва. К слову, именно в Киеве находятся R&D центры мировых брендов, как Samsung, Huawei или NetCracker. Также, в Киеве действует более 40% всех компаний по разработке программного обеспечения Украины». — сказал Прилепа.

Важным фактором, по словам эксперта, в выборе украинскими специалистами функции релокации в другие страны, выступает нестабильная ситуация в отрасли и желание зарабатывать больше.

“Открытие бизнеса или осуществление любой деятельности в стране - это административный кошмар, утопающий в бюрократии, и процесс, требующий больших финансовых затрат. При этом отсутствует адекватная поддержка со стороны государства”, - считает Прилепа.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия комфортных условий для работы айтишников и компаний на рынке многие крупные компании и перспективные разработчики выезжают из Украины в Европу, США или Дубай.

“Кроме того, там осуществляют дополнительную финансовую поддержку и оценивают по достоинству высококлассных специалистов, поэтому зачастую мы можем наблюдать, как тот или иной проект имеет колоссальный успех” — добавил Богдан Прилепа.

Прилепа, айти-специалисты, IT-специалисты
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