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Степанов - о "британском" штамме: инкубационный период сократился до 1-3 дней

24.03.2021 / 10:14
«Британский» штамм коронавируса распространен по всей территории Украины, инкубационный период COVID-19 сократился до 1-3 дней.

Об этом в ходе брифинга 23 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По всей территории нашей страны сейчас распространен британский штамм коронавируса. Этот штамм вируса более агрессивный, поражает молодых людей", - сказал министр.

Степанов подчеркнул, что британский штамм вируса втрое заразнее, а инкубационный период заболевания уменьшился до 1-3 дней. При этом болезнь развивается очень быстро. Этот штамм поражает не только легкие, но и слизистые оболочки, почки, печень и центральную нервную систему.

"Бессимптомное течение болезни практически не фиксируется. То есть, всех больных мы фиксируем с определенной клинической картиной. И очень часто это тяжелое течение болезни", - заметил Степанов.

По его словам, зафиксированы случаи, когда пациенты, инфицированные британским штаммом, умирали от физической невозможности дышать, находясь при этом в сознании.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболели - 1 565 732 человека; выздоровели - 1 268 886 человек; летальных случаев - 30 431.

Источник

коронавирус, Степанов
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