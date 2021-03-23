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Законопроект о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение

23.03.2021 / 14:45
Верховная Рада вынесла на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме.

"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы (по разработке законопроектов по вопросам народовластия – ред.) после детального обсуждения и оживленных дискуссий… был одобрен, подготовленный представителями гражданского общества, очередной законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект закона о местном референдуме. С целью учета мнения представителей общественности, прежде всего органов местного самоуправления, территориальных громад, ассоциаций органов местного самоуправления, этот законопроект обнародуется и выносится на общественное обсуждение", - сообщает сайт парламента в понедельник.

Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде.

Обсуждение продлиться до 11 апреля 2021 года включительно.

Источник

референдум, ВР
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