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Митрополит Антоний рассказал о простом правиле, помогающем обрести любовь

23.03.2021 / 14:41
Митрополит Антоний рассказал о простом правиле, помогающем обрести любовь
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что гордость и самомнение даже ради благих побуждений лишает любви

Гордость и стремление постоянно доказывать свою правоту не пускает любовь в сердце.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«Чтобы обрести любовь, нужно выполнить простое правило - не стремиться быть во всем правым.

Именно наше желание быть всегда правым, желание доказать свою правоту не пускает любовь в нашу жизнь», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что гордость и самомнение даже ради благих побуждений лишает любви.

«Пока мы будем горделиво отстаивать свои взгляды и позиции, мы будем заняты только собой, до других нам не будет дела, даже если мы будем призывать к всеобщему благу. Пока же мы будем считать себя правыми - мы будем жить со своей правотой, но без любви. Пока не будет мира в нашем сердце - не будет в нем и любви», - объяснил управделами УПЦ.

Он напомнил, что «только сознательный отказ от себя и своей правоты, уход от праведного гнева и поиска «справедливости» впустит в нашу серую жизнь любовь и обогреет, как весеннее тепло после зимней стужи».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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