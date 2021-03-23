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Украина благодарна США за поддержку в сфере безопасности - Арахамия

23.03.2021 / 14:24
Председатель фракции политической партии «Слуга Народа» Давид Арахамия поблагодарил американских конгрессменов за поддержку Украины в сфере безопасности.

Об этом передает сайт СН.

«Мы благодарны нашим партнерам из США за двухпартийную поддержку политики нашей страны и действий Президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас мы активно общаемся по ряду других вопросов, нарабатывая материалы в сфере военной поддержки Украины со стороны США, борьбы с коррупцией и усиления санкционной политики в отношении РФ », - заявил Арахамия.

По его словам, группа сенаторов Конгресса США представила обновленный Акт в поддержку безопасности Украины. Он предусматривает денежную помощь и стратегическую поддержку. В частности, речь идет о разрешении на военное финансирование Украины на сумму до 300 млн долл. на год. Также документ призывает назначить специального посланника для Украины, который станет связующим звеном США на мирных переговорах в «нормандском формате».

Арахамия подчеркнул, что это логичный шаг в комплексе мер по укреплению сотрудничества между Украиной и США. Также есть договоренность, что общение с конгрессменами будет регулярным, это поможет создать единый двухпартийный фронт поддержки Украины. Для этого председатель фракции "Слуга народа" планирует провести онлайн-встречи с конгрессменами и сенаторами США, которые состоятся в ближайшие недели.

Напомним, ранее американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик заявлял о том, что Соединенные Штаты намерены продолжать мощную финансовую, военную, политику безопасности и другие виды поддержки Украины на фоне агрессии против нее со стороны Российской Федерации.

Двухпартийная группа законодателей в верхней палате США внесла на рассмотрение Сената законопроект об усилении взаимодействия с Украиной в сфере безопасности. Законопроект описывает историю оккупации территории Украины, начиная с 1919 года советской властью до оккупации немецкими фашистами в 1940-х годах и Россией в 2014 году. Документ также раскрывает для Конгресса и в целом для Соединенных Штатов смысл поддержки Украины в области безопасности и обороны.

Источник

США, Арахамия
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