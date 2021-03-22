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Минздрав увеличил количество "красных" областей до семи

22.03.2021 / 12:48
Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны, добавив Киевщину до шести регионов, отнесенных накануне в красную зону эпидопасности.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, по состоянию на 21 марта в красной зоне находятся 7 регионов - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская области, а также Киев и Киевская область.

В оранжевой зоне 12 регионов - Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в желтой зоне карантина.

Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 130,3 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 112,6 в Ивано-Франковской области - 108,8. В Киеве этот показатель составляет 104,9.

Напомним, на Киевщине по решению местных властей был усилен карантин с 21 марта для предотвращения распространения коронавируса.

Также в столице с 20 марта на три недели карантин ввели строгие карантинные меры.

По состоянию на 21 марта в Украине лабораторно подтверждены 1 546 363 случаи COVID-19, из них за сутки - 11 145.

Источник

коронавирус, карантин, Киевская область
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