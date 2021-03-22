Минздрав увеличил количество "красных" областей до семи

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На севере Мексики лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров
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Саммит Евросоюза в связи с распространением коронавируса в Европе пройдет в онлайн-формате
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Благодаря вакцинации локдауны уйдут в прошлое – прогноз BioNTech
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12:52
Евросоюз прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце
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Вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca следует продолжать - ВОЗ
- 13:50
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Шмыгаль о нецелесообразности "Северного потока-2": готовы транспортировать 140 млрд кубов
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Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сич"
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Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными
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Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных
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Минэнерго не намерено продлевать действие ограничения цены на газ после 31 марта
- 13:19
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В Виннице открылась выставка уникальной бубновской керамики
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В Кропивницком два человека пострадали от взрыва в многоэтажке
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Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты
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В Запорожском ботаническом саду расцвели гиацинты и кливии
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На Черниговщине почтили память жертв Корюковской трагедии
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики
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Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины
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05:56
В Ривне произошел пожар в здании ОГА
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Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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