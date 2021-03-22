Губриенко: В ЕС все громче звучат призывы оперативно зарегистрировать вакцину «Спутник V», которую Украина, благодаря Медведчуку, может производить сама

Так журналист Роман Губриенко в колонке для издания «Капитал» прокомментировал решение Верховной Рады, которая 19 марта приняла законопроект № 5247, освобождающий производителей вакцин от ответственности.

«Этим решением действующая власть не просто открыла «импортный портал» для фармакологического шлака, но и в целом подтвердила свой политический курс «тотальной безответственности», - уверен журналист.

«Де-факто, власть постелила на границе государства коврик с надписью «Welcome!» для всевозможного фармакологического шлака. Выплачивать компенсации за все случаи осложнений со здоровьем после прививок будет Кабмин. Но обратите внимание, что механизм этих компенсаций не прописан. То есть непонятно, будет ли он вообще. Фактически каждую некачественную дозу вакцины и прочие «фармакологические полуфабрикаты» украинцы будут оплачивать не только собственным здоровьем, но и своими же налогами», - конкретизировал автор.

Губриенко процитировал экспертов Верховной Рады, указывающих, что создание таких рисков, которые заложены в законопроекте, вообще противоречит идеологии COVAX.

«Механизм COVAX, которым обосновывается необходимость принятия законопроекта, направленный, в частности, на то, чтобы 92 страны с низким и средним уровнем доходов принимали участие в работе механизма и получили дозы безопасных и эффективных вакцин», - привел цитату из заключения Главного научно-экспертного управления Верховной Рады журналист.

Губриенко отметил, что власть во главе с Зеленским проводит политику отказа от «суверенного иммунитета» Украины. В то же время, по его словам, альтернатива для Украины - это производить вакцину самостоятельно.

«Альтернативой «отказа от суверенного иммунитета» Украины, который провозгласили «слуги», являются личные договоренности главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина о передаче харьковскому заводу «Биолек» формулы и сырья для производства вакцины «Спутник V», - подчеркнул журналист.

«При реализации этих договоренностей, Украина могла бы уже в начале марта развернуть массовое производство препарата, объем первой партии составил бы 700 тыс. доз. Но главное - это управление производством, а значит - контроль качества. А на уровне всей Украины производство своей вакцины дает возможность контролировать темпы вакцинирования и понимать сроки выхода страны из «коронавирусного туннеля», - разъяснил автор.

Губриенко пояснил, что для защиты «суверенного иммунитета» Украины Медведчук воспользовался своими личными отношениями с Путиным.

«Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным для того, чтобы защитить «суверенный иммунитет» Украины. А власть во главе с Зеленским довела политику безответственности до апогея, а затем создала условия для того, чтобы превратить страну в фармакологическую свалку Восточной Европы», - охарактеризовал ситуацию журналист.

Между тем, сообщил Губриенко, в ЕС все громче и все чаще звучат призывы оперативно зарегистрировать «Спутник V».

«Не далее, как 18 марта канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к скорейшей регистрации российской вакцины в ЕС. Все дело в том, что австрийский канцлер действует в логике национальных интересов и государственной безопасности - если есть возможности решения проблемы, значит, их нужно использовать без промедления. В этой же логике Украина может обзавестись собственными мощностями по производству вакцины. И при этом не требуется подрывать доверие граждан к самому механизму вакцинирования из-за «нищебродского» препарата Covishield и превращать страну в рынок сбыта для некачественных медпрепаратов», - заключил журналист Роман Губриенко.