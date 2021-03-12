ОПЗЖ: «Слуги народа» сгоняют людей на фейковые акции против Медведчука

Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.

«Сегодня, 12 марта, под офисом "Оппозиционной платформы – За жизнь" прошла немногочисленная акция. Подобные акции, направленные против оппозиционных сил, проходят регулярно. Несколько дней назад акция-близнец, направленная против "Партии Шария", была проведена у Офиса Президента Украины», – заявили в партии, а также отметили, что задолго до появления «протестующих» к офису ОПЗЖ явилась съемочная группа в форменных куртках с надписью «КПК Инфо Ком».

Уточняется, что КПК – это Общественная организация «Конституционно-правовой конгресс», которую возглавляет Павел Янцен, помощник народного депутата Украины IX созыва Павла Фролова из фракции «Слуга народа» и это лишний раз подтверждает, что за подобными фейковыми «протестами» стоит не широкая общественность, а люди, напрямую связанные с провластной партией.

«Для украинцев давно не секрет, что "слуги" готовы на любые шаги, чтобы расправиться со своим главным политическим оппонентом ‒ "Оппозиционной платформой – За жизнь". И тот факт, что в "Слуге народа" вынуждены привлекать к организации и освещению подобных фейковых акций ближайшее окружение своих депутатов, свидетельствует о полном провале политики репрессий и провокаций, проводимой властью, а главное – об отсутствии реальной ее поддержки со стороны украинского общества», – подчеркнули в ОПЗЖ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако, политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.