Верующие Буковины рассказали о жизни церковных общин УПЦ после атак активистов ПЦУ

Православные верующие храмов Украинской Православной Церкви на Буковине, пострадавшие от действий активистов ПЦУ, каждый день сталкиваются с ненавистью и агрессией, но не теряют надежды на помощь Божью и на то, что смогут сохранить свои святыни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом верующие церковных общин УПЦ в селах Задубровка и Товтры рассказали Ютуб - каналу «Витражи».

Община в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, круглосуточно братья и сестры стоят на страже святыни. Община в Товтрах потеряла свой старый храм и сегодня собирается на литургию в перестроенный под временный храм бывшем магазине.

«Это очень тяжело – два года молитвенного стояния в храме. Когда ты ходишь на работу, платишь налоги, любишь свою страну. И в то же время тебя называют врагом государства. Очень тяжело, когда обижают твоих детей, когда их бьют под Церковью. За что?», - отметила Одарка, прихожанка Свято-Михайловского храма в Задубровке.

По словам другой прихожанки храма Наталии, на почве «патриотизма» сторонники ПЦУ воспитывают своих детей в духе ненависти к верующим УПЦ.

«Ребенок подходит и спрашивает: «Мама, а кто такой москалик?». Ребенка называют москаликом! Как я могу ребенку объяснить, что это другая религиозная ветвь? Должна быть любовь, элементарное уважение к ближнему. На почве «патриотизма» вырастают их детки – уже очень ненавистные к нам, понимаете? И это очень тяжело наблюдать».

Прихожане поделились историей, когда при попытке силового захвата храма активистами ПЦУ верующие поставили к дверям Распятие – и болгарка у нападающих сгорела.

«Когда он напустили уже полную Церковь газа, с одной стороны пилят двери, а здесь подошел один и пускает газ. Моя сестра и еще трое женщин были здесь, взяли Распятие и поставили в дверях. И как только он поставили Распятие, в ту же минуту у них поломалась. В ту же минуту! И они не знали, что делать дальше. Но какое чудо - Распятие - и все, все стало по-другому! Наша Церковь, наша вера, наша Матерь, и все», - рассказала одна из прихожанок.

«Несмотря на испытания, несмотря на трудности, с которыми я столкнулся, я ощутил силу веры. Ощутил великий подвиг этих людей, которые живут в наше время, в нашу эпоху. Я ощутил силу их молитвы…Мы не оставлены Богом. Самое главное, что есть у нас - то, что нам Господь дал возможность нести этот крест», - подчеркнул иерей Виталий, настоятель Свято-Михайловского храма.

В селе Товтры община УПЦ потеряла свой храм весной 2019, когда его захватили активисты ПЦУ.

«За эти два года нам было тяжелей всего, нам, оказавшимся за бортом. Они распилили двери, заходили в алтарь и говорили: «Что это за портреты висят?» Они даже не знали, что это иконы. Вот такие люди зашли. И вся паства наша, которая ходила, все здесь и остались, за бортом. Сейчас та церковь, там нет ничего, стоит пустая. А нам негде молиться», - поделилась прихожанка храма Василина.

Почти два года община Свято-Успенского храма совершает богослужения в здании бывшего магазина, который переоборудовали под временный храм.

«Разделилось много семей, даже в одном доме. Даже дети с родителями не в согласии. Тяжело выслушивать односельчан, которые делятся впечатлениями о таких сложных сложившихся условиях. Нам нужно не обижаться, а объединиться и молиться о тех людях, которые нас обидели», - рассказали верующие.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре 22 февраля состоялся съезд представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви.

Сейчас захвачено около 120 храмов УПЦ. Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.

Наиболее «горячие точки» - в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.