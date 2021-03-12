Верующие УПЦ села Михальча рассказали, как два года круглосуточно защищают храм от захвата ПЦУ

На Буковине верующие Украинской Православной Церкви в селе Михальча два года продолжают круглосуточно защищать свой храм от посягательств ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом верующие верующие Свято-Успенского храма рассказали Ютуб - каналу «Витражи».

Храм пережил четыре попытки захвата, две из них были наиболее ожесточенными.

В 2019 году сторонники ПЦУ тараном выломали старинные двери храма, а в 2020 году более сотни молодых людей в масках с палками и слезоточивым газом, кастетами и другими орудиями, топором разломали двери притвора.

«Местные жители изготовили таран. Шесть мужчин стали и как в фильмах начали выбивать двери храма. Еще одно жесткое, продуманное нападение было в декабре 2020 года. Когда я пробовал подойти к забору, представители ПЦУ подбегали, брызгая газовыми баллончиками в глаза», - поделился настоятель храма отец Сергий.

По словам прихожан храма, захваты были тщательно спланированы, а активисты ПЦУ вооружены.

«Когда мы уже прибежали в церковь, наша территория была занята людьми в палатках, но и было очень много чужих ребят. Все были в масках и обозначены скотчем на рукавах, чтобы различать, кто местный, кто нет», - рассказала прихожанка храма Мария.

Верующие организовали круглосуточное дежурство, под храмом дежурит полиция.

Богослужения проходят в маленькой комнате-часовне, храм пока закрыт.

По словам церковной общины, попытки захвата помогли им сплотиться и вместе держаться канонической Церкви.

«Согласно церковного устава, собрание церковной общины собирается настоятелем на территории храма. Мы собрались в храме 10 февраля, нас оказалось 284 подписей. Они (активисты ПЦУ – ред.) собрались за пределами храма, в сельском совете, и собрали около 240 подписей. Причем, в помещении сельского совета было примерно только 30 человек, которые регулярно посещают богослужения…Мы сами украинцы, мы за Украинскую Православную Церковь под руководством нашего Блаженнейшего Онуфрия. Очень его любим и уважаем», - отметил прихожанин Успенского храма Виктор.

«Как я могу перейти в ПЦУ, если мои предки были именно этими верующими (УПЦ - ред.). Если моя бабушка в 4 года выучила «Верую» на церковнославянском языке, это при том, что тогда на Буковине была Румыния. Мне не страшно, потому что я знаю, что стою за чистоту веры. Чего бояться? Бога нужно бояться. Совесть у нас должна быть чистой перед Богом, перед людьми и перед самими собой. Бывает, что и толкали, и дергали, и телефон из рук выбивали. И такое о нас пишут. Но мы знаем, что мы делаем. С верой в сердце, с верой в Бога ничего не страшно», - подчеркнула прихожанка Людмила.