Войти | Зарегистрироваться
14:57

суббота,
13 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ

13.03.2021 / 14:41
На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В результате нападения мужчина получил сотрясение мозга, множественные ушибы лица и тела, был госпитализирован

В Черновицкой области в селе Задубровка сегодня шесть сторонников ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма Украинской Православной Церкви Василия Хащиюка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм канал Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в результате нападения мужчина получил сотрясение мозга, множественные ушибы лица и тела, был госпитализирован.

«Василий Хащиюк возвращался домой с дежурства в церкви. В селе Задубровка религиозная община более 680 дней круглосуточно молится и защищает православный храм. Каждый из прихожан имеет свое время, когда дежурит, церковь никогда не остается без людей, потому что время и день следующего штурма никто не знает. По дороге домой 6 ребят напали на пожилого человека, наверное, с целью «убедить» Василия в истинности их веры», - отметили в пресс-службе епархии.

Также сообщается, что некоторые из нападавших уже «отметились» ранее при попытке захвата храма 4 мая 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности.

«Госпитализация и длительная реабилитация. Для пожилого человека многочисленные травмы могли закончиться летально», – подчеркнули в епархиальной пресс-службе.

Как сообщалось ранее, церковная община УПЦ в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, прихожане Свято-Михайловского храма круглосуточно стоят на страже святыни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 марта
12 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.