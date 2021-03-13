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В срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев» виновен экс-глава ГУР Бурба?

13.03.2021 / 15:07
Провал спецоперации СБУ по задержанию российских наемников, также известных как «вагнеровцы», летом 2020 стало результатом договоренностей украинских силовиков с российскими спецслужбами.

Как пишет Голос, об этом свидетельствует недавно обнародована запись разговора, перехваченного СБУ.

По данным украинской контрразведки, на записи офицер ФСБ в ультимативной форме общается с человеком, связанной с экс-начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой. Представитель спецслужб страны-агрессора обвиняет украинского силовика в том, что украинская сторона не выполняет своих обязательств.

Также офицер ФСБ напоминает собеседнику о наличии подробного компромата на всех участников сделки. Из дальнейшего разговора становится ясно, что сотрудники ФСБ «подставили» «вагнеровцев», чтобы получить от сотрудников украинского ГУР некую сумму денег. Однако, по словам российского силовика, украинские разведчики деньги «закрысили».

Таким образом, по данным СБУ, причиной срыва одной из важнейших за последние годы операций украинской разведки стала неуемная жадность Василия Бурбы и его подчиненных.

Напомним, что летом 2020 белорусские спецслужбы задержали на территории Беларуси группу российских наемников, которые использовали соседнее государство как перевалочную базу. Позже выяснилось, что «вагнеровцов», среди которых, в частности, были и сепаратисты, воевавших на Донбассе, должны были перехватить сотрудники украинских спецслужб. Однако операция была сорвана и Беларусь вернула задержанных наемников в Россию. После скандала со срывом операции президент Украины Владимир Зеленский освободил Бурбу с должности начальника ГУР.

СБУ, ФСБ, вагнеровцы, Бурбу
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