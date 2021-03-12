Войти | Зарегистрироваться
11:18

пятница,
12 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Год пандемии: в Украине коронавирус перенесли 1,2 млн человек, умерли 27,7 тысяч

12.03.2021 / 10:23
10 марта в Украине обнаружили 9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, возросло число госпитализаций – 4 250 за последние сутки, умерли 262 больных, выздоровели 5 330 человек.

Об этом свидетельствует статистика министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на утро 11 марта, мониторинг СНБО

Прошел ровно год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения признала всемирное распространение коронавируса SARS CoV 2 и объявила о пандемии COVID-19.

За этот год в Украине коронавирус обнаружили у 1 425 522 человек, из них 1 210 246 человек выздоровели, а 27 685 заболевших скончались.

Сейчас COVID болеет 187 591 житель Украины.

За все время пандемии методом ПЦР было проведено 7 235 711 тестирований.

10 марта 2021 года тестирований сделали 106 464, в том числе методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировали в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Летальных случаев больше всего за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (25), Днепропетровской области (22), Киевской (19), Закарпатской (18), Одесской (17), Ивано-Франковской (15), Николаевской (14) областях, а также во Львовской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой (по 12) областях.

COVID 11 марта диагностировали 442 детям и 348 медработникам.

Напомним: По количеству новых случаев коронавируса Украины 10 марта была на 17 месте в мире, обойдя Великобританию.

Источник

статистика, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 марта
11 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.