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"Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру партии

11.03.2021 / 11:16
Политическая партия "Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру своей политсилы и зафиксировать ее в новой редакции устава.

Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"После местных выборов численность партии возросла до 7 000 представителей в каждом регионе страны. Завершился этап выборов, а, значит, время переориентироваться со штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней. На съезде мы планируем решить два ключевых задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава", – отметил Корниенко.

Также, по его словам, съезд намерен рассмотреть партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует ее цели и задачи.

"Этот документ не изменит партийную программу или идеологию. Он обеспечит единое понимание целей и задач внутри большой команды: Президента, парламентского монобильшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуг народа", – уточнил политик.

Кроме того, на съезде "Слуги народа" планируют решить ряд организационных вопросов.

Источник

Слуга народа, Корниенко
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