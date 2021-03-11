В Ивано-Франковске, где критическая ситуация, срочно обустраивают новый госпиталь

Об этом свидетельствует сообщение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Facebook

Прямая речь Марцинкива: "Завтра (11 марта - ред.) утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе Городской поликлиники №2, которая на ул. Довгой, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов".

Марцинкив заявил, что сейчас выписывается каждый день по 25-30 человек, а обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов.

Также Марцинкив сообщил в среду, что с 11 марта в городе останавливается троллейбусное движение. Будут работать автобусы в режиме спецперевозок.

Напомним: во вторник, 9 марта Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске ситуация с темпами распространения болезни COVID-19 критическая, заболеваемость и смертность достигли максимума с начала пандемии, а мест в больницах уже нет.

В ноябре 2020 года Марцинкив сначала противился карантина выходного дня, но потом все-таки ввел его.

В январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID в Ивано-Франковской области.

С 22 по 28 февраля Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводила на территории региона карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

2 марта сообщалось, что в Ивано-Франковской области переполнены больницы, которые принимают больных коронавирусом, пациенты лежат в коридорах.

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